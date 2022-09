Der Winzertanz: eine Niederstettener Institution. Nach 22 Jahren an der Spitze gibt Arnd Wollinger die Leitung ab. Mit etwas Wehmut, aber auch, um die Zukunft des tänzerischen Brauchtums zu sichern.

Niederstetten. „Wer ein echter Steidemer sein will, der muss wenigstens einmal beim Winzertanz mitgemacht haben“, heißt es – zumindest in Kreisen der Winzertänzer. Die Trauben hängen also

...