Langenburg. Die Ausstellung „BauKunst – Kunst am Bau – Architektur trifft auf Kunst“ des Hohenloher Kunstvereins endet am Sonntag, 7. August, mit einer Finissage.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Hohenloher Kunstverein hat mit dieser Ausstellung das Thema „Kunst am Bau“ wieder in den Fokus gerückt – Kunst in Verbindung mit Architektur.

Die Räume im Hofratshaus in Langenburg zeigen sich für diese Ausstellung in einem etwas anderen Licht. Die Fenster sind verhängt mit Papiervorhängen, bedruckt mit alten Architekturzeichnungen aus den Hohenlohe Zentralarchiv Neuenstein, die einen wunderbaren historischen Rahmen innerhalb der Ausstellung bilden. Die sonst so verlockende Aussicht auf das Jagsttal ist ausgeblendet, was die ausgestellten Objekte besonders präsent sein lässt.

Mehr zum Thema Schwäbisch Hall Ein gewagter Mix an Kunstwerken Mehr erfahren

Skulpturen, Modelle von ausgeführten Kunstobjekten, aber auch Ideen und Visionen von Künstlermitgliedern des Hohenloher Kunstvereins prägen die Ausstellung der Kunstarchitektur. Und einem Architektur-Beispiel aus Vorarlberg – die Kapelle Salgenreute des Architekten Bernardo Bader ist einer der Ausstellungsräume gewidmet. Die kleine Kapelle wurde 2016 fertiggestellt und ist mit mehreren Architekturpreisen ausgezeichnet. Für Sonntag, 7. August, lädt der Hohenloher Kunstverein zur Finissage zwischen 15 und 17 Uhr.