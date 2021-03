Landkreis Schwäbisch Hall. Die Autorin und Journalistin Laura Fröhlich thematisiert in einem Online-Vortrag am Dienstag, 23. März, den unsichtbaren Stress der Familienorganisation, den Mental Load, sowie seine weitreichenden Folgen.

Familienarbeit führt oft zu einer immensen mentalen Belastung, denn wer sich um Kinder und Angehörige kümmert, hat eigentlich nie Feierabend. Im familiären Kontext bedeutet das, die gesamte Organisation von Haushalt bis Kinderbetreuung im Blick zu haben und endlose To-Do-Listen zu führen. Diese mentale Last, auch “Mental Load” genannt, betrifft besonders oft Mütter.

Wie können Paare Konflikte um eine Verteilung der Aufgaben lösen, die nötigen von den unnötigen To-Dos unterscheiden und die unsichtbare Arbeit zuhause gerechter aufteilen? Laura Fröhlich erklärt, wieso wir nur schwer aus erlernten Rollen herauskommen, was junge Paare bei der Familiengründung beachten sollten und wie sich Eltern, die in der Mental Load-Falle sitzen, daraus befreien können.

Laura Fröhlich ist Autorin des Ratgebers „Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles. Was Eltern gewinnen, wenn sie den Mental Load teilen“. Der Vortrag ist eine gemeinsame Veranstaltung der Evangelischen Familienbildungsstätte, der Kontaktstelle Frau + Beruf Heilbronn-Franken und der Stadtbibliothek Schwäbisch Hall. Der Online-Vortrag beginnt am Dienstag, 23. März, um 19 Uhr und findet via Zoom statt. sowie eine stabile Internetverbindung benötigt. Der Vortrag ist kostenlos, Anmeldung per E-Mail unter frauundberuf@heilbronn-franken.com oder unter Telefon 07131/7669 866 ist erforderlich.