Anzeigen wegen Beleidigung und Hausfriedensbruch

Aub. Die Polizei Ochsenfurt wurde am Freitagnachmittag von einem Mitarbeiter des Einkaufmarkts in Aub angerufen. Der Mitarbeiter gab an, dass er einen 37-jährigen Anwohner aus Aub vor einigen Tagen ein schriftliches Hausverbot erteilt habe, da er sich bei einem Einkauf am 9. September ihm gegenüber mit Beleidigungen ungebührlich verhalten habe. Trotz des bestehenden Hausverbots betrat der 37-jährige Mann immer wieder den Einkaufsmarkt, weswegen sich der Mitarbeiter des Einkaufmarktes nun an die Polizei wandte. Gegen den 37-Jährigen wurden laut Polizeibericht nun mehrere Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch und wegen Beleidigung erstattet. pol

