Angebote für alle Sinne

Rothenburg. Das Wildbad Rothenburg hält am Sonntag, 26. Juni, wieder ein abwechslungsreiches Kulturangebot bereit, das alle Sinne anspricht:

Park-Pittoresk-Führung, 13 Uhr: „Gartenkunst an der Tauber“ hautnah erleben – die Sonderführung mit Jutta Rohn bietet abwechslungsreiche Einblicke in die Geschichte des historischen Kurparks mit seinen wunderbaren romantischen Aussichten und Blickachsen. Festes Schuhwerk ist erforderlich; Treffpunkt ist das Rondell am Haupteingang.

Sonntagskonzert mit Quintett International und Quintett a piacere, 15 Uhr: Gleich zwei Ensembles der Hochschule für Musik Nürnberg sind an diesem Sonntag im Theatersaal des Wildbads zu Gast. Beide Musikgruppen haben sich 2022 anlässlich der in Nürnberg stattfindenden brasilianischen Woche „Semana de Arte Moderna“ gegründet und der Musik des brasilianischen Komponisten, Cellisten und Dirigenten Heitor Villa-Lobos verschrieben.

Das Quintett International macht seinem Namen alle Ehre und besteht aus den MusikerInnen Rafael Tejero Peregrina (Violincello) aus Spanien; Eléonore Cawdrey (Viola), aus Frankreich; Lauren Schrempp (Harfe) aus den USA, Rebekka Forell (Querflöte) aus Deutschland und Rueben Levi Oddy (Violine) aus Australien.

Das „Quintett a piacere“ wiederum spielt in der Originalbesetzung Flöte, Oboe, Englischhorn, Fagott und Klarinette, wie von Villa-Lobos vorgesehen. pm