Angebot ist breitgefächert

Waldenburg/Hohebuch. Die Ländliche Heimvolkshochschule Waldenburg/Hohebuch veranstaltet verschiedene Kurse und Seminare. Nachfolgend ein Überblick:

Kunstwerke aus Weiden, Freitag, 3., 18 Uhr, bis Sonntag, 5. März, 13.30 Uhr. Durch die Kombination von alten Korbflechttechniken und freiem Verflechten von Weiden, entstehen dekorative Objekte für Haus und Garten. Leitung: Annette Laucher, Referentin: Inge Hoffmann- Vogel, Korbflechterin.

Kreistänze und Mixer aus aller Welt, Samstag, 4., 14 Uhr, bis Sonntag, 5. März, 13.30 Uhr. Für alle, die gerne tanzen und auch für solche, die gerne andere fürs Tanzen begeistern möchten: einfache bis mittelschwere Kreistänze aus Europa und aller Welt, mit ausgesucht schöner Musik, die auch für Ungeübte leicht zu lernen sind. Leitung: Annette Laucher, Referent: Michel Hepp, Tanz- und Sportlehrer.

Atmen im eigenen Rhythmus am Vormittag, Donnerstag, 9., und 16. März, 9.30 bis 14.30 Uhr. „Erfahrbarer Atem“ nach Professor Ilse Middendorf ist ein Weg, den Atem bewusst und in seinem natürlichen Fluss zu erfahren. Ein frei fließender Atem wirkt sich stärkend, selbstregulierend und harmonisierend auf das körperliche, geistige und seelische Befinden aus. Leitung: Annette Laucher, Referentin: Angelika Scheinost-Kupka, Atemtherapeutin und Ausbilderin für den Erfahrbaren Atem.

Schreibwerkstatt für Frauen: Das Beste in uns zum Blühen bringen. Freitag, 10., 18 Uhr, bis Sonntag, 12. März, 13.30 Uhr. Wie kann der innere Garten so bestellt werden, dass er kräftig blüht und Früchte trägt? Was darin soll üppig wachsen, damit sich durch das eigene Zutun die Welt zum Besseren bewegen kann? Unzählige Frauen haben das auf ihre ganz eigene Weise immer schon versucht und können dabei ein Vorbild sein. Von ihrem Mut, ihren Ideen, ihren Überzeugungen und nicht zuletzt von ihrer Widerspenstigkeit geht die Inspiration aus. Angeregt durch kreative Schreibimpulse entstehen kleine Gedichte und Geschichten. Leitung: Annette Laucher, Referentin: Gabriele Welke, Literaturwissenschaftlerin.

Israelische Tänze, Sonntag, 12. März, 10 bis 17 Uhr. Mal mitreißend schwungvoll, mal innig gefühlvoll – so verschieden wie die Menschen in Israel sind, sind auch ihre Tänze. Im Reichtum ihrer Musik- und Tanzstile kommt die Seele des Volks zum Ausdruck. Leitung: Annette Laucher, Referentin: Ingrid Kusserow, Tanzpädagogin und Gartenexpertin.

Flötentöne, Musizierwochenende für Blockflötenspieler, Samstag, 18., 9.30 Uhr, bis Sonntag, 19. März, 14 Uhr. Willkommen sind Blockflötenspieler, die Erfahrung im Ensemblespiel haben. Ohne Leistungsdruck werden klangschöne Werke aus dem Bereich Alter Musik erarbeitet. Willkommen sind tiefe Instrumente, wie Tenor- und Bassflöten. Bei der Anmeldung sollte dies angegeben werden, welche Flöte(n) mitgebracht werden. Leitung: Annalene Harter, Referentin: Regine Hangstein, Diplom-Musikerin.

Einführung in die Praxis des Händeauflegens. Freitag, 31. März, 14.30 Uhr, bis Samstag, 1. April, 17 Uhr. Das Handauflegen zählt zu den ältesten Formen der Zuwendung. Es ist in den verschiedensten Kulturen und Religionen der Welt zu finden. Es ist ein stilles Gebet, bei dem die Hände den eigenen Leib oder einen anderen Menschen – wenn dieser es wünscht – respektvoll und achtsam berühren.

Leitung: Annalene Harter, Referentin: Rita Winterhalter, Heilpraktikerin und Leiterin der Open Hands Schule.