Andreas Insam setzt sich durch

Krautheim. Ein deutliches Votum gaben die Krautheimer Wähler bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag ab. Andreas Insam, bisher Kämmerer in Öhringen, gewann mit 68,62 Prozent der Stimmen klar gegen seine Mitbewerber Marcel Koppe (15,78), Kristin Walter (14,80) und Markus Schmitt (0,56).

Der 47-jährige Insam wird am 1. August dem aus gesundheitlichen Gründen ausscheidenden Andreas Köhler im Amt nachfolgen. Er zeigte sich von dem sehr eindeutigen Ergebnis überrascht. „Damit hätte ich nicht gerechnet. Das ist sehr, sehr viel Rückenwind“, so der Öhringer in seiner kurzen Ansprache im gut besuchten Eugen-Seitz-Bürgerhaus.

Köhler zeigt sich sehr zufrieden über die Wahl seines Nachfolgers: „Andreas Insam ist die ideale Lösung. Er bringt Verwaltungs- und Führungserfahrung mit, kennt auch die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat bereits aus seiner Zeit in Öhringen“. Dr. Thomas Dubowy kündigte für den Gemeinderat eine „manchmal kritische, aber konstruktive Zusammenarbeit“ an.