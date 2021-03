Anlässlich des 95. Geburtstags von Ella Keim übereichte der stellvertretende Bürgermeister von Niederstetten, Harald Dietz, die Glückwünsche persönlich und wünschte der Jubilarin alles Gute.

Ella Keim wurde als fünftes von eschs Kindern am 7. März 1926 in Alt-Posttal, im damaligen Bessarabien geboren und feiert am nun ihren 95. Geburtstag.

Mittlerweile kann sie auf ein

...