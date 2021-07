Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bundeswehr in Niederstetten - SAR- und Heeresflieger im Dauereinsatz in den Unwetter-Gebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Am ersten Tag 200 Menschen gerettet

SAR-Rettungshubschrauber der Bundeswehr im Krisengebiet: Auch die Niederstettener Soldaten haben viele Menschenleben gerettet. © Bundeswehr