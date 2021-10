Alte Schriften entziffern

Neuenstein. Ein Online-Kurs des Hohenloher Zentralarchivs findet am Samstag, 16. Oktober, statt. Thema: „ABC für Zeitreisende“. Wenn man eine alte Postkarte der Großeltern lesen will, den Vorfahren in uralten Kirchenbüchern nachspürt oder beginnen möchte, der Geschichte des eigenen Heimatortes auf den Grund zu gehen, stellt das Entziffern der alten Handschriften meist eine große Hürde dar. Im neuen, kompakten Lesekurs des Hohenlohe-Zentralarchivs soll ein erster Zugang zu historischen Schriften und Dokumenten geschaffen werden, damit die persönliche Reise in die Vergangenheit zum Erfolg wird. Das Angebot richtet sich explizit an Anfänger, die keine oder nur wenig Erfahrung im Lesen alter Schriften haben.

Samstag, 16. Oktober, 10 bis 13 Uhr (Online-Lesekurs); Referentin: Dinah Rottschäfer M.A. Anmeldung und nähere Informationen beim Hohenlohe-Zentralarchiv Neuenstein, Telefon: 07942/94780-0.