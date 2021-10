Alte Landmaschinen im Mittelpunkt

Wackershofen. „Alte Landmaschinen“ stehen am Sonntag, 10. Oktober, von 10 bis 17 Uhr im Hohenloher Freilandmuseum Schwäbisch Hall-Wackershofen im Mittelpunkt.

Das „Technikteam Hohenloher Freilandmuseum“ wird wieder mit Fahrzeugen und Maschinen aus früheren Zeiten im Museumsgelände im Einsatz sein.

Im Mittelpunkt stehen dabei in diesem Jahr die historischen Landmaschinen und Traktoren, die im vergangenen Jahrhundert nach und nach in die bäuerlichen Betriebe einzogen und an diesem Tag wieder zum „Leben“ erweckt werden. Bestaunt werden kann unter anderem die Arbeit mit der Bandsäge und die Produktion von Hackschnitzeln mit Hilfe eines Buschhackers.

Die Besucher können außerdem beim Pressen von Most aus museumseigenem Obst dabei sein und dürfen den köstlichen Most natürlich auch kosten.

Informationen zu den Corona-Regeln unter www.wackershofen.de