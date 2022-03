„Alte Garde“ will Enkeln lebenswerte Welt vererben

Hohebuch. Aufgrund der aktuellen Coronalage ist die ländliche Heimvolkshochschule Hohebuch zuversichtlich, die folgenden Veranstaltungen anbieten zu können:

Handyfotografie-Workshop am Samstag, 2. April, 9.30 bis 16.30 Uhr. Das Smartphone als ständiger Begleiter ermöglicht es, viele Momente des Lebens bildlich festzuhalten. Das Seminar vermittelt, wie hochwertige Fotos auch mit der Smartphonekamera gemacht werden können. Die Bildgestaltung, der Bildaufbau und die Möglichkeiten der Fotobearbeitung, werden besondere Beachtung finden. Leitung: Wilfried Häfele, Referentin: Simone Weis-Heigold, Fotografin.

Theaterpädagogische Weiterbildung: für Ehrenamtliche, Pädagogen, Interessierte sowie Multiplikatoren von Dienstag, 19., 9 Uhr bis Freitag, 22. April, 14 Uhr. Theaterpädagogische Methoden einsetzen – aber wie? Eine Weiterbildung für alle, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Für die Begleitung von Gruppenprozesse, für ein gegenseitiges Kennenlernen, wie auch zur Gestaltung von Jungscharen/Gemeindefreizeiten oder Ähnliches bietet die Theaterpädagogik ein breites Spektrum an Methoden. Ausgangspunkt ist die Spielfreude. Leitung und Referentin: Rahel Vakalopoulos, Theaterpädagogin BuT, Bildungsreferentin.

Imkerseminar: Ökologische Bienenhaltung am Freitag, 22., 15 Uhr, bis Sonntag, 24. April, 16.30 Uhr. Ein Schnupperwochenende für die ökologische Bienenhaltung. Bei diesem Kurs werden vor allem Grundlagen für eine ökologische Bienenhaltung angelegt; er ist sowohl für Anfänger, als auch für bereits mit der Bienenhaltung vertraute Imker geeignet. Neben den unterschiedlichen Standards der verschiedenen Bio-Verbände, werden die Voraussetzungen, vor allem für eine wesensgemäße Bienenhaltung nach Demeter Richtlinien, vermittelt. Referent: Hannes Gerstmeier, Waldorflehrer und Imker.

Faszinierende Hohlformen in Miniatur von Freitag, 22., 18 Uhr, bis Sonntag, 24. April, 18 Uhr. In der Natur findet man eine Fülle von interessanten Schalen, Gehäusen und Kapseln, die ein spannendes Studienobjekt und Anregung für Filzarbeiten sein können. An ihnen lässt sich Vieles in Sachen Architektur und Stabilität beobachten, was auch beim Filzen sehr nützlich ist. In einer Reihe von kleinen Objekten übt man vor allem sehr feines und gezieltes Auslegen der Wolle und die Teilnehmer wagen sich schrittweise von einfachen zu komplizierteren Formen vor. Leitung: Rahel Vakalopoulos, Referentin: Dagmar Binder, Filzkünstlerin.

Kalligrafie und Natur. Dieses Seminar findet von Freitag, 22., 18 Uhr, bis Sonntag, 24. April, 15 Uhr statt. Kalligrafische Elemente verknüpft mit Naturauszügen: Man verbindet kurze Texte oder Schlagwörter mit selbst gestalteten Naturelementen: der Auszug einer Stadt oder eine angedeutete Landschaft werden phantasievoll mit Schriftelementen kombiniert. Es entstehen Texte, die durch künstlerische Elemente Farbe bekennen. Leitung: Rahel Vakalopoulos, Referentin: Doreen Schrod, Kalligrafin.

Bunte Paradiesvögel am Montag, 25. April, von 9.30 bis 17 Uhr. Mit leuchtend bunten Wollfasern filzt man farbenfrohe Vögel. Erste Schritte werden unternommen im Naßfilzen, ohne Gummistiefel und mit wenig einfachen Mitteln. Man lernt, eine Vorlage anzufertigen, sehr feine Wollschichten auszulegen und eine einfache Schablone zu verwenden, um die Schwingen später entfalten zu können. Dieser Kurs ist gut für Anfänger sowie Kinder und Jugendliche geeignet, aber auch Filzer mit Vorkenntnissen werden ihre helle (bunte) Freude haben. Leitung: Rahel Vakalopoulos, Referentin: Dagmar Binder, Filzkünstlerin „… damit die Enkel gut leben können“.

Montag, 25., 11 Uhr, bis Mittwoch, 27. April, 14 Uhr. Die Welt ist bedroht. Die junge Generation weist mit Aktionen, wie Fridays for Future darauf hin, dass die Klimakrise das drängendste Problem der Zeit ist. Deshalb veranstaltet die „Alte Garde“ des Evangelischen Bauernwerks von Montag, 25., bis Mittwoch, 27. April, zum Thema „… damit die Enkel gut leben können“ für alle Interessierten dieses Seminar in Hohebuch. Es kann der älteren Generation nicht egal sein, was sie den Enkeln „vererbt“. Man trägt Verantwortung. Ein wesentlicher Programmpunkt ist der Austausch mit der jungen Generation der „Klimaaktivisten“. Bei zwei Exkursionen lernt man Projekte aus der Landwirtschaft für eine bessere Zukunft kennen. Mit Dekan i. R. Richard Haug, Reutlingen; Theaterpädagogin Rahel Vakalopoulos, Landesbauernpfarrerin Sabine Bullinger.

Grundlagen der Fotografie. Dieser Kurs findet am Samstag, 30. April, von 9.30 bis 16.30 Uhr, statt. Es werden grundlegende Begriffe der Fotografie verständlich erklärt zum Beispiel Blende, Belichtungszeit, ISO, Schärfentiefe, usw. Vermittelt werden sowohl Theoriewissen über Kameratypen und die Anwendung der verschiedenen Kameraprogrammarten, als auch Praxiserfahrung im Freien, bei der besonders die Bildgestaltung im Vordergrund steht. Referentin: Simone Weis-Heigold, Fotografin.

Kräuterseminar: Frühlingskräuter genießen. Dieses findet am Samstag, 30. April, von 9.30 bis 16.30 Uhr statt. Die Natur tut gut und hält meist ganz in der Nähe allerhand Schätze bereit. Im Seminar wird sich einen Tag lang auf Spurensuche begeben, um verschiedene Kräuter und deren Verwendung kennenzulernen. Dabei soll entdeckt werden, was an Schönem, die Küche bereicherndem, auch vor der eigenen Haustüre entdeckt werden kann. Referentin: Beate Leidig, Natur- und Wildnispädagogin.