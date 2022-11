Alles, was das Herz erfreut

Schrozberg. In Schrozberg findet vom 9. bis 11. Dezember vor der weihnachtlich geschmückten Kulisse des Schlosses der Weihnachtsmarkt statt. Rund 40 Markthütten bieten alles, was Herz und Gaumen in der Vorweihnachtszeit erfreut.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weihnachtliche und kunstgewerbliche Geschenkartikel, Spielwaren, Bastelsachen und Genähtes jeglicher Art, Naturkosmetik und viele kulinarische Leckerbissen warten auf die Besucher. Für die Kleinen dreht sich ein Kinderkarussell und am Samstag gibt es ein Kindertheater. Im Sitzungssaal findet der Bücherflohmarkt statt, Birgit Schulz bietet dort einen Bastelworkshop für Kinder, Andreas Ströbel einen Schärfdienst vor Ort für Messer und Scheren an Messerschleifer und bietet Rinderfiguren und Drechselartikel an. Zum krönenden Abschluss findet ein Weihnachtskonzert mit dem Neuen Chor in der evangelischen Kirche statt.

Am Samstag kann man ab 17 Uhr in der Veranstaltungsscheune Martens die After-Show mit Live-Musik besuchen. Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes: Freitag, 9. Dezember, 17 bis 21 Uhr, Samstag, 10. Dezember, 15 bis 21 Uhr, Sonntag, 11. Dezember, 12 bis 19 Uhr.