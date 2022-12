Alle Facetten von Rock und Pop

Künzelsau. Das neue Jahr beginnt rockig in Künzelsau: Am Mittwoch, 11. Januar, ist Auftakt der KÜNightLive-Konzertreihe mit der Band Shadows Revenge.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Band ist oft und gerne zu Gast in Künzelsau und überzeugt mit Rock-Sound der Extra-Klasse: kräftige Gitarren-Sounds, dynamische Rhythmen von Bass und Schlagzeug sowie mehrstimmiger Gesang in allen Facetten der Rock- und Pop-Covers. Die sechs Bandmitglieder Nicole, Tina, Timo, Markus, Matze und Jan, alle ebenbürtig aus dem Hohenloher Land, bringen tolle Musik in das Künzelsauer Rathausfoyer. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr.

Karten gibt es bei Tabakwaren Brückbauer oder an der Abendkasse. Reservierungen nimmt Renate Kilb von der Stadtverwaltung Künzelsau entgegen.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Release Weihnachten unterm Punk-Stern: White Sparrows im Café Central in Weinheim Mehr erfahren Rock im Park/Rock am Ring „Kings of Leon und „Limp Bizkit“ sind auch dabei Mehr erfahren

Kontakt: renate.kilb@kuenzelsau.de, Telefon 07940/129-121.