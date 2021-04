Rothenburg. Über den Notruf ging am Samstag gegen 22 Uhr die Mitteilung zu einem in Schlangenlinien fahrenden Pkw im Süden Rothenburgs ein. Wenig später stellte eine Streifenbesatzung den Wagen in der Feuchtwanger Straße fest und unterzog ihn einer Kontrolle. Bei der 41-jährigen Fahrerin wurden starker Alkoholgeruch und Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein Alkotest ergab einen Wert über 1,10 Promille. Das Fahrzeug wies frische Schäden auf – ein Reifen war geplatzt. Die Beamten ordneten bei der Fahrerin eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein sicher. Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr wurden aufgenommen. Nur eine halbe Stunde später wurde im Friedrich-Hörner-Weg ein Rollerfahrer samt Sozia einer Kontrolle unterzogen. Nachdem eine Alkoholisierung bei dem 39-jährigen Fahrer festgestellt wurde, ergab ein Test einen Wert von rund 0,6 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

