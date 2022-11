Agrarkulturpreis für Karl Gebhardt

Niederstetten. Er ist ein echter Pionier der biologischen Landwirtschaft: Karl Gebhardt, Jahrgang 1935, wurde jüngst von der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall (BESH) mit dem Agrarkulturpreis Hohenlohe für Ökologie ausgezeichnet.

Es war die Erkrankung des Vaters, die den jungen Landwirt bereits Ende der 50er Jahre hellhörig machte, als ihm sein Jugendfreund Albert Dürr begeistert von den Ideen des biologisch-dynamischen Wirtschaftens berichtete. Der besuchte seinerzeit die damals noch im Kirchberger Schloss untergebrachte Bauernschule, die unter anderen bereits 1924 den Anthroposophen Rudolf Steiner zu Vorträgen eingeladen hatte. Hier war bereits kurz nach dem Ende des 2. Weltkriegs auch Krafft von Heynitz tätig, dessen Familie im heutigen Landkreis Meißen auf dem Ritter- und Hofgut Ende der 1920er Jahre begonnen hatte, nach Steiners Ideen zu wirtschaften.

Schwierige Umstellung

Dürr schleppte Gebhardt mit zu Vorträgen und Veranstaltungen der Bauernschule und überzeugte den Freund schließlich, auf dem Eichhof die Umstellung auf biologisch-dynamisches Wirtschaften anzugehen. Einfach sei das nicht gewesen, erinnert sich Gebhardt, und ganz gewiss nicht ohne Risiko. Die nicht sehr ertragreiche Bodenqualität – „nur 40er-Böden“ – erleichterte das Unterfangen nicht gerade: „Ohne Spritzen und Düngen waren die Erträge bescheiden“, so der 87-Jährige. Geduldig kämpfte er gegen Unkräuter wie Disteln, den tief wurzelnden Hederich mit seinen extrem langlebigen Samen, das in Wintergetreide-Feldern die Erträge reduzierende und eigentlich nur durch Fruchtwechsel zu bekämpfende Acker-Fuchsschwanzgras und den ebenfalls stark ertragsmindernden Flughafer. Gebhardt setzte auf den Anbau von Luzerne, strikte Fruchtfolge und Mistdüngung – und ganz generell auf Vielfalt statt Monokultur: Feldgemüse wie Rote Beete, Gelbe Rüben, Kartoffeln, Zwiebeln und Äpfel ergänzten Getreideanbau und Milchviehhaltung. Ohne die aktive Unterstützung durch seine Frau Elfriede, die sich auch zum Steine lesen und hacken nicht zu schade war, hätte es nicht funktioniert, berichtet der Senior, zumal er ja auch viel Zeit für die Waldarbeit aufwenden musste. Drei bis fünf Jahre dauerte es, ehe der Kampf gegen die Unkräuter gewonnen war, zumal er anfangs auf eigene Faust „eher rumgemurktst“ habe.

Das endete, als er 1963 nach persönlicher Vorstellung in Darmstadt dem Demeterbund beitrat. Durch einen Fruchtwechsel, bei dem auf zwei Getreidejahre ein Blattfruchtjahr folgte, die Mistdüngung und den Luzerneanbau, der auch dem Milchvieh zugute kam, wurden die Böden langsam Humusreicher und speicherten das Wasser besser. Gemeinsam mit befreundeten Biobauern machte sich Gebhardt für die Gründung der Demeter Felderzeugnisse GmbH stark. In der damaligen Niederstettener Molkerei – heute steht dort der „Club Delta“ – und nach deren Fusion mit der Schrozberger Molkerei gehörte er rund drei Jahrzehnte dem Aufsichtsrat an, später für ein halbes Jahrzehnt dem Vorstand.

Gebhardt setzte sich massiv dafür ein, dass die Schrozberger Molkerei Anfang der 70er Jahre damit begann, Demeter-Milch aus zwölf Betrieben gesondert von der konventionell erzeugten Milch zu erfassen – und ohne die Demeter-Milch, die der Geschäftsführer und spätere Direktor der Schrozberger Molkerei Gerd Wiese zum zweiten Standbein ausbaute, hätte sich die kleine Molkerei schwerlich gegen die Übermacht von Großmolkereien behaupten können. In seiner Laudatio zur Agrarkulturpreis-Verleihung würdigte Albrecht Löblein, Geschäftsführer des baden-württembergischen Verbands der Landwirte im Nebenberuf sowie Nachbar Gebhardts, die Vorbildfunktion des regionalen Demeter-Pioniers für jüngere Landwirte. Ohne ihn, der auch zu den Gründungsmitgliedern des Main-Tauber-Kreisverbandes der Landwirte im Nebenberuf gehörte, hätte sich mancher Landwirt schwerlich für den Bio-Landbau entschieden. Schließlich wurden die Betriebe noch lange als „Distel“- oder „Mondscheinbauern“ diffamiert, denen schlicht das Geld für die Beschaffung von Kunstdünger oder Spritzmittel fehle.

Geschichtsinteressiert

36 Jahre lang bewirtschafteten Karl Gebhardt und seine Frau ihren Demeterhof mit aller Leidenschaft – und nahmen gelassen hin, dass die fünf Kinder andere Berufe wählten. Gebhardt erzählt strahlend von den fünf Enkelkindern, ihren musikalischen Talenten, und davon, wie gut es ist, dass die Familie des Sohnes gleich nebenan wohnt.

Er ist sichtlich im Reinen mit sich, Gott und der Welt, auch wenn er seine Frau inzwischen im Pflegeheim besuchen muss. Und schnell ist er wieder in seinem Element, berichtet über Geschichte und Geologie des Eichhofs, weiß Manches zu erzählen über den regionalen Adel, Güterverkäufe, Sitten und Gebräuche. Etliches davon hat er in Gedichtform notiert: er habe ja die Zeit dazu, meint er. Viel Zeit widmete er auch seinem Glauben: Über drei Jahrzehnte gehörte er dem Kirchengemeinderat der evangelischen Kirchengemeinde Niederstetten an.