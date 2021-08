Adventskalender bringt 35 000 Euro

Hohenlohekreis. Die Fördervereine der drei Lions Clubs Hohenlohe, Hohenlohe-Künzelsau und Hohenloher Land sowie der Leo Club Hohenloher Land waren im Rahmen bürgerschaftlichen Engagements mit dem 16. Hohenloher Adventskalender erfolgreich aktiv.

Mit dem Erlös wurden das DRK Hohenlohekreis (12 000 Euro), das Aufnahmehaus der Erlacher Höhe in Künzelsau (8000 Euro) sowie die Jugendarbeit im Hohenlohekreis und der Deutsche Alpenverein, der den Kletterturm Öhringen betreibt, mit je 6000 Euro gefördert. Die Aktion Menschen in Not erhält wieder 3000 Euro.

Die Spenden wurden Anfang des Jahres überwiesen. Nun konnte endlich die öffentliche Übergabe auf dem Öhringer Kletterturm erfolgen.

Landrat Dr. Matthias Neth, der wieder die Schirmherrschaft übernommen hatte, war über die Spenden von insgesamt 35 000 Euro hoch erfreut.

Die Hohenloher Lions und Leos waren auch sehr zufrieden und bedankten sich bei allen Beteiligten, die zum erfolgreichen Gelingen beigetragen haben. An erster Stelle standen die 99 Sponsoren, die 515 Gewinne im Gesamtwert von rund 30 000 Euro kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Genauso wichtig für die gelungene Aktion waren auch die Käufer, die die 8000 Kalender erworben haben.

In jetzt 16 Jahren wurden insgesamt 98 500 Kalender verkauft. 43 Empfänger haben insgesamt Spenden von 431 500 Euro erhalten und konnten viel Gutes tun. Damit wurde das Leitmotiv der Lions „we serve“, also die Aufforderung zum Dienen und Helfen, in vorbildlicher Weise umgesetzt.