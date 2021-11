Letztes Jahr konnten die Künstlermitglieder des Bartensteiner Kreises aufgrund der Corona-Pandemie keine Adventsausstellung im Schrozberger Schloss zeigen. Deshalb waren kürzlich alle umso glücklicher, dass es dieses Jahr wieder möglich war.

Die letzte Ausstellung an diesem Ort sei fast auf den Tag genau 20 Monate her, stimmte auch Bürgermeisterin Jacqueline Förderer in ihrer Begrüßung

...