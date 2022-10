Adolzhausen und Pfedelbach lagen im Streit

Neuenstein. Joachim Georg Creuzfelder, Hofmaler in Hohenlohe, wurde vor 400 Jahren geboren. Zu den Veranstaltungen anlässlich dieses Jubiläums gehört eine Ausstellung, die am Samstag, 8. Oktober, von 13 und 17 Uhr im Hohenlohe-Zentralarchiv in Neuenstein zu besichtigen ist. Unter den Exponaten befinden sich auch aufwändig handgezeichnete Landkarten, die eine kuriose Entstehungsgeschichte haben:

Es war kurz vor Martini des Jahres 1677. Der Schäfer von Herrenzimmern trieb seine Herde auf Befehl seines, das heißt des Pfedelbacher, Amtsvogts, auf die Weide des benachbarten Adolzhausen. Das war zwar auch Hohenlohe, gehörte jedoch zur Herrschaft Neuenstein und war damit Ausland. Und das Recht des Schaftriebs in der Region war umstritten. So kam es, wie es kommen musste. Die Adolzhausener pfändeten ihm zehn Schafe ab, das heißt, sie nahmen sie ihm weg: Auftakt eines langwierigen Grenzkonflikts, der auch vor dem kaiserlichen Kammergericht in Speyer ausgetragen wurde. Als Grundlage von Gerichtsverhandlungen bedurfte es einer Orientierungskarte, die man bei dem Pfedelbacher Maler Joachim Georg Creuzfelder in Auftrag gab.

Schäfer, Vogt und sachverständige alte Männer umzogen mit ihm die Schäfereigrenze, worauf Creuzfelder eine Zeichnung erstellte und dreifach ausfertigte. Außer diesen und anderen Karten sind Kupferstich-Porträts ausgestellt, die Creuzfelder für gedruckte „Leichenpredigten“ herstellte. Nach der Reformation wurde es beim protestantischen Adel und im gebildeten Bürgertum Mode, die Predigten am Grab in Buchform herauszugeben und mit Lebensbeschreibungen und Kupferstichen auszuschmücken.

Die Porträts der Verstorbenen werden meist mit vielschichtigen Sinnbildern umrahmt, die dem modernen Betrachter rätselhaft erscheinen, aber viel über das Selbstverständnis und die Frömmigkeit der Menschen im Barock verraten. Abgerundet wird die Ausstellung durch persönliche Schriftstücke Creuzfelders, die Einblicke in den Alltag eines Malers geben, der an mehreren hohenlohischen Residenzen tätig war.