Achtsamkeitsbasierende Entspannungsübungen und Kniffe für die turnerische Kür

Hohenlohe. Das neue Fortbildungsangebot des Turngaus Hohenlohe für Übungsleiter für dieses Jahr liegt vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Lehrgänge werden zur Lizenzverlängerung von Übungsleiterlizenzen des Württembergischen Landessportbund (WLSB) anerkannt. Die Lehrgangsbörse und weitere Informationen sowie einen Meldebogen für schriftliche Anmeldungen, können über die Turngau-Homepage unter www.turngau-hohenlohe.de., abgefragt werden. Für die Onlinemeldung im Gymnet kann folgender Link verwendet werden: https://events.dtb-gymnet.de/ sowie die jeweilige Gymnetnummer.

Das Lehrgangsangebot startet am Samstag, 5. Februar, mit zwei Fortbildungen in Öhringen. „Achtsamkeit im Sport – Entspannung im Alltag“ (GF-83-1200-0-0465/22, Referentin Marion Zeizel). Inhalt und Ziele sind dabei, die bewusste Wahrnehmung des Körpers durch verschiedene achtsamkeitsbasierende Entspannungsübungen, um mit den alltäglichen Anforderungen zurecht zu kommen und zu mehr Gleichgewicht im Leben finden können. Nur wer achtsam mit sich selbst umgeht, kann lernen, sich im richtigen Moment Pausen zu gönnen.

Die zweite Fortbildung an diesem Tag widmet sich dem Thema „Gerätturnen weiblich – Einführung in die Kür modifiziert“ (TF-83-0100-0-0088/22, Referentin Stefanie Federolf).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Worauf muss bei der Zusammenstellung einer Kürübung geachtet und welche Elemente sollten trainiert werden? In dem Lehrgang werden leichte Kürübungen an den Geräten Stufenbarren, Schwebebalken und Boden erarbeitet und unter den Gesichtspunkten der jeweiligen Wertungsvorschriften zusammengestellt. Damit werden den Kurs-Teilnehmern zahlreiche Beispiele für erste Kürübungen an die Hand gegeben. tg