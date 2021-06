Achtjähriger hatte Glück

Rothenburg. Ein achtjähriger Junge überquerte am Dienstag gegen 7.40 Uhr mit seinem City-Roller bei Grün die Ampel an der Kreuzung Erlbacher Str./Schlachthofstraße in Rothenburg.

Aus der Erlbacher Straße kam ein Pkw, der an der Kreuzung, auch bei „Grün“ nach links in die Schlachthofstraße abbog. Der 31-jährige Pkw-Fahrer übersah dabei den Jungen, der mit seinem Roller gegen den hinteren rechten Reifen des Pkw fuhr und stürzte.

Das Kind wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und im Krankenhaus Rothenburg ambulant behandelt.

Ein Sachschaden ist bei dem Unfall nach den Angaben der Polizei offensichtlich nicht entstanden.

