Abwasser verschlingt eine Menge Geld

Die Vergabe von Arbeiten, Bebauungspläne und die Abwasserbeseitigung beschäftigte den Niederstettener Gemeinderat bei seiner Sitzung am Mittwochabend in der Alten Turnhalle.

Niederstetten. Trotz dieser eher unspektakulären Tagesordnung waren wieder viele Zuhörer gekommen, um der Sitzung beizuwohnen.

Wie schon im Dezember, beschäftigte sich der Gemeinderat weiterhin unter Leitung des stellvertretenden Bürgermeisters Harald Dietz mit der Änderung des Bebauungsplans „Hohe Buche“ in Niederstetten. Hier soll eine Garagenanlage für vier Wohnmobile und drei Pkws geschaffen werden. Nachdem die Büros „schreiberplan“ und Klärle die vorbereitenden Arbeiten abgeschlossen haben, wurden jetzt die Träger öffentlicher Belange gehört. Damit sei man laut stellvertretendem Bauamtsleiter Sebastian Mayer „im letzten Stadium des Bebauungsplanverfahrens“. Die Kosten der Bauleitplanung werden mit dem Kaufpreis der Grundstücke an die Käufer übertragen.

Auch das beschleunigte Bebauungsplanverfahren für die Erweiterung des Netto-Lebensmitteldiscounters geht in die letzte Phase. Der Gemeinderat fällte jetzt den Satzungsbeschluss.

„Sind schon weiter“

Nicht beteiligen will sich die Stadt an einem Angebot des Kreismedienzentrums. Dieses wollte den IT-Support der digitalen Endgeräte für die Schulen im Main-Tauber-Kreis – in Niederstetten sind dies ipads – übernehmen. Die Kosten würden sich pro Jahr aktuell auf 2300 Euro belaufen. Die Leistungen umfassen die nötigen Einstellungen der Geräte auf das jeweilige Schüler- bzw. Lehrerprofil in Bezug auf W-Lan, Rechte, Sperren und Apps. „Wir sind hier schon einen Schritt weiter als das Landratsamt“, begründete Sebastian Mayer, der sich in Sachen IT in der Stadt am besten auskennt, die Ablehnung des Angebots. Im September wolle man mit einem neuen Konzept an der Schule starten. Dieses habe man auch bereits mit dem Kreismedienzentrum abgestimmt. Mayer schlug vor, es erst einmal „mit den Lehrern auszuprobieren“. Nur wenn man nicht zurechtkomme, könne man eine externe Firma stundenweise mit der Unterstützung beauftragen. Zurzeit verfügt das Bildungszentrum über 103 ipads, 40 weitere sollen bis September noch hinzukommen.

Kann die Stadt Geld sparen, wenn sie ihre aktuell drei Kläranlagen in Vorbachzimmern, Rüsselhausen und Rinderfeld zu einer zusammenschließt?

Vorteile wären nicht nur eine höhere Prozessstabilität, sondern auch niedrigere Betriebskosten. Und wie sieht es mit Anschlüssen an Kläranlagen anderer Städte aus? Diese Fragen soll ein Strukturgutachten klären, das die Stadt jetzt in Auftrag geben will. Von den knapp 40 000 Euro Kosten hierfür zahlt das Land die Hälfte.

Teurer Trafo

Der aus dem Jahr 1958 stammende Trafo der Sammelkläranlage Vorbachzimmern muss erneuert werden. Rund 48 000 Euro kostet ein neues Gerät. Er wird in einer neuen Trafostation an der Seite des Betriebsgebäudes untergebracht.

Die Tiefbauarbeiten hierfür erledigt der Bauhof, den Anschluss an das Mittelspannungsnetz und an die Trafostation sowie den Neuanschluss übernimmt die Netze BW für 7397,50 Euro. Den Auftrag hierfür hat der Gemeinderat am Mittwoch vergeben.

Boden verseucht

Enorme Kosten kommen auf die Stadt durch die Entschlammung des Hochwasser-Rückhaltebeckens in Oberstetten zu. Wie bei Probenentnahmen festgestellt wurde, ist der Schlamm stark mit Cyanid (eine Blausäure-Verbindung) und Sulfat (Schwefelsäure-Verbindung) verseucht, doch lässt sich nicht erklären, woher die Verunreinigung stammt. Um das Problem zu beheben gibt es drei Alternativen: Die Trockenentschlammung, die 2,2 Millionen Euro Gesamtkosten verschlingen würde (Eigenanteil der Stadt: 660 000 Euro), die Nassentschlammung mit Gesamtkosten von 975 800 Euro (250 400 Euro für die Stadt) und das Anlegen eines Trockenbeckens für 330 000 Euro (100 000 Eigenanteil). „Das Zeug muss da raus, das hat da drin nichts zu suchen“, sagte Stadtbaumeister Karl-Heinz Schmidt im Blick auf die Kontaminierung. Er bevorzugte die Nassentschlammung des Beckens, unter anderem weil weniger kontaminierter Schlamm anfalle. Bei einer Enthaltung entschied sich der Gemeinderat für diese Variante.

Um einen Brandschaden im Biologiesaal des Bildungszentrums zu beheben, sind Dachdeckerarbeiten nötig. Der Gemeinderat hat die Arbeiten an eine Firma in Würzburg vergeben. Die Kosten von 9370,82 Euro werden von der Versicherung übernommen. Und eine weitere Vergabe für das Bildungszentrum stand auf der Tagesordnung: Die Arbeiten am Heizungssystem, die rund 143 500 Euro kosten und von der Firma Kuhnhäuser in Markelsheim übernommen werden. Jetzt hofft die Stadt noch auf einen Zuschuss zu den Kosten.

Keine Halbtagsbetreuung

Der Kindergarten Wolkenschloss in Vorbachzimmern ändert sein Betreuungsangebot. Wie Hauptamtsleiterin Silvia Weidmann erläuterte, gibt es hier zwei Gruppen: eine mit Ganztags- , die andere mit Halbtagsbetreuung. Beide bieten außerdem verlängerte Öffnungszeiten (VÖ) an. Da die Halbtagesbetreuung jedoch zu wenig genutzt werde, sollen – aus Spargründen – ab September hierfür keine neuen Anmeldungen mehr angenommen werden. Alle Kinder, die bereits in Halbtagesbetreuung sind, können dort jedoch verbleiben, betonte Weidmann. Angepasst werden auch die Buszeiten: Die Abholung erfolgt künftig zum Ende der VÖ-Zeit und nicht mehr nach der Halbtagsbetreuung. Die Eltern seien nach Aussage Weidmanns mit dem Vorgehen einverstanden. Unter „Verschiedenes“ informierte Weidmann den Gemeinderat darüber, dass die Stadt das Bildungszentrum nicht wie versprochen am Montag öffnen konnte. Der Grund: Das Land hatte die Lieferung von Corona-Schnelltests zugesagt, aber bis Freitag nichts geliefert (wir berichteten). Am Dienstag kam dann eine Lieferung, jedoch nur 400 der 1000 zugesagten Tests. Zwischenzeitlich habe die Stadt auf eigene Faust Tests beschafft und konnte so gewährleisten, dass zumindest die Abschlussschüler seit gestern wieder die Schule besuchen konnten. Ab Montag soll der Schulbetrieb dann wieder im Wechselbetrieb stattfinden. Das Testzentrum im „Kult“, das von DLRG, Rotem Kreuz, der Feuerwehr und Ehrenamtlichen betreut werde, sei, so Weidmann weiter, seit dem 12. April an drei Tagen in der Woche für zwei Stunden besetzt.

„Eine tolle Sache“

Eine „tolle Sache“ konnte Weidmann dann noch zum Schluss vermelden: Städtische Mitarbeiter seien mit dem Angebot auf sie zugekommen, den Niederstettener Bürgern zusätzlich dienstag- und freitagmorgens jeweils von 7 bis 9 Uhr weitere Testmöglichkeiten zu bieten. Unterstützt werden sie dabei von weiteren Ehrenamtlichen und Mitgliedern des Gemeinderats. „Das ist eine gute Sache“, äußerte sich auch Bürgermeister-Stellvertreter Harald Dietz lobend.