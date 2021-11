Absage „wirtschaftliche Katastrophe“

Der Reiterslesmarkt zählt zu den bekanntesten Weihnachtsmärkten Deutschlands. Die erneute Absage trifft die Stadt Rothenburg hart.

ROTHENBURG. „Die Absage des Weihnachtsmarktes ist für unsere Branche eine wirtschaftliche Katastrophe”, kommentiert Jürgen Klatte, Vorsitzender des Rothenburger Hotel- und Gaststättenverbandes die Lage und spricht damit auch anderen aus der Seele. Betroffen sind in der Folge ebenso der Einzelhandel und touristische Anbieter sowie die Museen. Doch die Stadt hat gelernt, mit Corona umzugehen, und so setzt Tourismuschef Dr. Jörg Christöphler auf die jetzt intensiv beworbene „Weihnachtsstadt” mit ihren vielfältigen Angeboten.

Zwar hatten schon vor Tagen einige Städte freiwillig ihre Märkte abgesagt, aber Rothenburg gehörte bis zum landesweiten Verbot letzte Woche zu den bayerischen Orten, die am traditionellen Weihnachtsmarkt festhielten. Dazu war man gut gerüstet und hatte mit Absperrungen und Einlasskontrollen vorgesorgt. Selbst die schärfsten Regeln hätten so eingehalten werden können. Nicht alle haben Verständnis für die Absage.

Auf dem Marktplatz, dem Grünen Markt und dem Kirchplatz waren 47 Buden mit größerem Abstand aufgebaut und das Einräumen hatte teils schon begonnen. Regulär wären es 67 Verkaufsbuden gewesen. Die Hotels und Gasthäuser waren gut belegt, viele schon länger ausgebucht und auch der Handel kalkulierte nach den Corona-Auswirkungen seit letztem Jahr wieder mit einer belebten Vorweihnachts-Saison.

Am gestrigen Freitag wäre die Eröffnung des Alt-Rothenburger Reiterlesmarktes gewesen, der zu den ältesten in Deutschland zählt und vor allem wegen seiner historischen Umgebung als einer der schönsten und gefragtesten gilt. Anstelle des bis 23. Dezember geplanten Marktes setzen Oberbürgermeister Dr. Naser und die Stadtverwaltung mit dem Amt für Tourismus und Kultur nun auf das, was als „Weihnachtsstadt” übrig bleibt.

Dazu gehören die geöffnete Gastronomie und Hotellerie mit ihren Angeboten, auch auf Terrassen oder in Innenhöfen ist Bewirtung nach den geltenden Regeln möglich. Ein kleiner Rest des Marktes bleibt in Form von fünf Buden auf dem Marktplatz.

Dort wird es Süßigkeiten und anderes geben, aber keinen Imbiss und keine Getränke. Rechtlich ist sowas möglich, solange es keine Marktdimension annimmt. Am Kirchplatz verbreitet ein Kinderkarussell ein bisschen Reststimmung. Wie immer ist die Stadt mit Tannenbäumchen und weihnachtlicher Beleuchtung geschmückt. Der Gästeführerverein lädt zu seinen beliebten Rundgängen ein. An den Adventssonntagen können Geschäfte „touristischer Bedarfsdeckung” öffnen.

„Die Rothenburger Weihnachtsstadt fängt die Erwartungen der vom bayernweiten Verbot der Märkte Betroffenen auf, schützt ihre Gäste und verbreitet dennoch eine vorweihnachtliche Feststimmung für Jung und Alt” heißt es vielversprechend in einer Pressemitteilung des Tourismus-Amtes. Wie groß das „Auffangen“ der wirtschaftlichen Einbußen durch den Staat bei zahlreichen Betrieben sein wird, ist die konkrete Frage, die sich derzeit viele Betroffene stellen.

Jürgen Klatte für die Gastronomie und Hotellerie: „Das ist für viele existientiell!” Die Hotelbuchungen zur Vorweihnachtssaison seien reihenweise storniert worden: „Manch ausgebucht gewesene Häuser sind jetzt wieder fast leer!” Enttäuschung auch bei vielen im Einzelhandel, die sich durch zehntausende Marktbesucher erfahrungsgemäß guten Umsatz versprochen hatten. Ansprechende Ladengeschäfte und guter Service werden umso mehr zum Attribut für das Aushängeschild „Weihnachtsstadt“. Auch gibt es Skepsis, ob nicht bei weiter anhaltenden Inzidenzen (Landkreis Ansbach meldete gestern 702, die Zahl gilt auch für Rothenburg) wie in den über 1000 Inzidenz liegenden Orten noch ein Lockdown im Dezember drohen könnte.

Januar bis März ist in der Touristenstadt Rothenburg schon immer die ruhigste Zeit. „Im Dezember besorgen sich die Betriebe normal das Polster, um diese Monate zu überstehen”, meint Jürgen Klatte. Staatliche Überbrückungshilfen seien für manche überlebenswichtig.

Für das international bekannte Rothenburger Familien-Unternehmen Käthe Wohlfahrt, das die Insolvenz vorerst durch einen Sanierungsplan nochmal abwenden konnte, ist der jetzige teils bundesweite Ausfall von Weihnachtsmärkten besonders gravierend, denn diesen Umsatz hätte man dringend zur Sanierung benötigt.

Rothenburg hat trotz allen Einschränkungen immer noch mehr als manch andere Stadt zu bieten, auch ohne Weihnachtsmarkt. Wieviel Belastungen die örtlichen Betriebe aber noch ertragen können, wird sich bis zum Frühjahr zeigen. Statt festlicher Weihnachtsstimmung kommen jedenfalls bei vielen Betriebsinhabern in diesen Tagen Sorgenfalten auf, denn endlos lassen sich die Corona-Folgen nicht schultern.