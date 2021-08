Abrupter Spurwechsel

Künzelsau. Weil ein unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag in Künzelsau einfach die Spur gewechselt hat, kam es zu einem Unfall. Der Unbekannte war gegen 13.15 Uhr mit einem silbernen PKW auf der B19 von Gaisbach kommend in Fahrtrichtung Künzelsau unterwegs. Kurz vor einer dortigen Ampel ordnete sich der PKW-Fahrer auf der mittleren Spur ein, die nach links in Richtung Schillerstraße führt. Offenbar bemerkte die Person dann, dass sie sich auf der falschen Spur befand, so dass sie plötzlich und ohne Ankündigung auf die rechte Spur wechselte, um in Richtung Künzelsau weiter zu fahren. Eine auf der rechten Spur mit ihrem Seat fahrende 26-Jährige musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, stark abbremsen. Dies bemerkte eine dahinter fahrende VW-Lenkerin zu spät, so dass ihr Auto auf den Seat auffuhr. An den PKW entstand Schaden in Höhe von insgesamt zirka 6500 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1