Abriss von Stall und Scheune

Niederstetten. Der bauliche Zustand sei „schlecht“, sagte Bürgermeister Stellvertreter Ulrich Roth. Was er meinte: Die Stadt Niederstetten hatte mit der ehemaligen Gaststätte „Hirschen“ im Niederstettener Stadtkern auch den dahinter liegenden Stall mit Scheune in der Hauptstraße 27 (Bild) gekauft. Der Hirschen steht unter Denkmalschutz, doch Stall und Scheune nicht. Sie sollen abgerissen werden, so Stadtbaumeister Karl-Heinz Schmidt. Die Freifläche wird bis zur neuen Bebauung als Parkfläche genutzt. Die Stadt will die baureife Fläche sobald wie möglich an einen Investor verkaufen. Bild: Michael Weber-Schwarz

