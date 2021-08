Ab sofort Lockerungen

Hohenlohekreis. Das Landesgesundheitsamt hat am Dienstag und damit am fünften Kalendertag in Folge einen 7-Tage-Inzidenzwert von unter 10 pro 100 000 Einwohner für den Hohenlohekreis veröffentlicht. Das Gesundheitsamt des Hohenlohekreises hat diese Unterschreitung per Allgemeinverfügung offiziell festgestellt.

Damit sind im Hohenlohekreis am Mittwoch, 11. August, die Regelungen der Inzidenzstufe 1 der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg in Kraft geteten. Das bedeutet insbesondere gelockerte Kontaktbeschränkungen, geöffnete Diskotheken (mit 3 G), kein Rauchverbot in der Gastronomie und in Vergnügungsstätten sowie gelockerte Personenbeschränkungen bei Veranstaltungen, bei Messen, im touristischen Verkehr und in Prostitutionsstätten.

Eine gesamte Übersicht über die geltenden Regelungen ist laufend aktualisiert auch auf www.corona-im-hok.de zu finden.

Unter anderem gelten Regelungen für die verschiedenen Lebensbereiche: Kontaktbeschränkung: maximal 25 Personen ohne Beschränkung der Anzahl der Haushalte. Geimpfte sowie genesene Personen werden nicht mitgezählt.

Private Veranstaltungen (Geburtstage, Hochzeitsfeiern): ohne Abstandsgebot und ohne Maskenpflicht, aber mit Hygienekonzept sowie Datenerfassung: im Freien maximal 300 Personen, in geschlossenen Räumen maximal 300 Personen unter Beachtung der 3 G-Regel.

Öffentliche Veranstaltungen (Theater, Oper, Konzerte, Stadtfeste, Wettkampfveranstaltungen im Sport etc.): mit Hygienekonzept und Datenerfassung: im Freien maximal 1500 Personen (Maskenpflicht bei mehr als 300 Personen), in geschlossenen Räumen maximal 500 Personen. Freizeiteinrichtungen (Freizeitparks, Schwimmbäder etc.) - mit Hygienekonzept und Datenerfassung: ohne Beschränkung der Personenzahl; außerschulische und berufliche Bildung (Volkshochschulen, Jugendkunstgruppen etc.) - mit Hygienekonzept und Datenerfassung: ohne Beschränkung der Personenzahl und ohne 3 G.

Kultureinrichtungen (Galerien, Museen, Bibliotheken, etc.) - mit Hygienekonzept und Datenerfassung: ohne Beschränkung der Personenzahl. Gastronomie und Vergnügungsstätten (Restaurants, Kneipen, Imbisse, Spielhallen etc.) - mit Hygienekonzept und Datenerfassung: ohne 3G, ohne Beschränkung der Personenzahl Einzelhandel (inklusive Dienstleistungs- oder Handwerksbetriebe mit Kundenverkehr) - mit Hygienekonzept: ohne besondere Regelungen.