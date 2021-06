Ab 6. Juni wieder geöffnet

Brettheim. Nach den allseits gelockerten Corona-Regelungen ist ein Besuch der Erinnerungsstätte im Brettheimer Rathaus am kommenden Sonntag, 6. Juni (14 bis 17 Uhr) wieder möglich. Es gelten jedoch weiterhin die bisherigen Regelungen, also auch die Maskenpflicht.

Anmeldung beim Vorsitzenden des Fördervereins, Norman Krauß, Telefon 07958/508, ist erforderlich. Ein besonderer Schwerpunkt der Führungen in diesem Monat soll der Lebensleistung von Leonhard Gackstatter gelten, der am 3. Juni vor 140 Jahren in Brettheim geboren wurde und von 1910 bis zu seinem gewaltsamen Tod am 10. April 1945 Bürgermeister in Brettheim war.

Leonhard Gackstatter wurde in den letzten Kriegstagen Opfer des Nazi-Terrors. © Förderverein

Der Eintritt ist frei.