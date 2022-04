Ab 19. April Bauarbeiten

Rothenburg. Für die Erneuerung der Betonfahrbahn in beiden Richtungsfahrbahnen der A 7 bei Rothenburg sind bauliche Vorbereitungsmaßnahmen erforderlich. Diese Vormaßnahme erfordert die Sperrung der Anschlussstelle Rothenburg ab Dienstag, 19. April, um 9 Uhr bis voraussichtlich Montag, 9.Mai, um zirka 18 Uhr.

Um die Hauptbauphase der Betondeckenerneuerung vollumfänglich ausführen zu können, sind nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nordbayern, bauliche Vorbereitungsmaßnahmen erforderlich. Darunter fallen zum einen die Herstellung provisorischer Rampen für die Ab- und Auffahrten beider Anschlussstellen und zum anderen die Herstellung von Überfahrten im Bereich des Mittelstreifens der A7.

Umleitungen beachten

Damit diese Leistungen erbracht werden können, sei die Sperrung beider Anschlussstellen notwendig, heißt es in einer Pressemitteilung. Verkehrsteilnehmer, die von der Anschlussstelle Rothenburg kommend auf die A7 in Fahrtrichtung Würzburg auffahren möchten, werden über die bestehende Bedarfsumleitung U 39 zur AS Bad Windsheim geleitet.

Verkehrsteilnehmer, die auf die A7 in Fahrtrichtung Ulm auffahren möchten, werden über die U 82 zur AS Wörnitz geleitet. Verkehrsteilnehmer, die von der A7 aus der Fahrtrichtung Ulm kommend in die Region Rothenburg fahren möchten, werden über die Anschlusstelle Wörnitz ausgeleitet und über die bestehende Bedarfsumleitung U 37 geführt.

Verkehrsteilnehmer, aus Fahrtrichtung Würzburg kommend, werden über die Anschlussstelle Bad Windsheim ausgeleitet und über die U 80 geführt.