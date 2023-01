97 Fahrten ohne Führerschein

Künzelsau. Eine Verkehrskontrolle in Künzelsau, die bereits am 25. Oktober 2022 stattfand, zog laut Polizei intensive Ermittlungen nach sich, die zum Aufdecken von 97 Fahrten ohne erforderliche Fahrerlaubnis führten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein 25-Jähriger befuhr mit einem VW Crafter die B19 in Richtung Künzelsau, als er durch eine Streife der Verkehrspolizei Künzelsau kontrolliert wurde. Er war im Rahmen des gewerblichen Güterverkehrs im Auftrag seines 55-jährigen Chefs unterwegs. Der 25-Jährige führte entgegen der Fahrpersonalverordnung keine Nachweise über seine Lenk- und Ruhezeiten mit und hatte nicht für eine ordnungsgemäße Sicherung seiner Ladung gesorgt. Ermittlungen ergaben, dass seine kosovarische Fahrerlaubnis keine Gültigkeit mehr hatte, was ihm auch vom Landratsamt schriftlich mitgeteilt worden war. Trotz dieser Kenntnis, nahm er am öffentlichen Straßenverkehr teil. Durch intensive Ermittlungen und die Erhebung von Beweismaterial bei der Firma, konnten die Ermittler nachweisen, dass der 25-Jährige seit Beginn seines Arbeitsverhältnisses insgesamt mindestens 97 Fahrten ohne Fahrerlaubnis durchführte.