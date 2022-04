„94 Strings for Ukraine“ am 10. April im Bildungshaus Kloster Schöntal

Kloster Schöntal. Die Kulturstiftung Hohenlohe veranstaltet am Sonntag, 10. April, um 17 Uhr ein Benefizkonzert für die Ukrainehilfe mit dem Titel „94 Strings for Ukraine“. Veranstaltungsort ist der Festsaal im Bildungshaus Kloster Schöntal.

Für den Auftritt finden sich im Bildungshaus Kloster Schöntal die ukrainische Harfenistin Veronika Lemishenko und die bayerische Harfenistin Silke Aichhorn zusammen.

„Let’s make music as friends“ – diesen Leitgedanken prägten insbesondere Leonard Bernstein und Justus Frantz mit ihren interkulturellen Projekten und Orchestern, in denen Musikerinnen und Musiker aus bis zu 40 Nationen friedlich miteinander musiziert haben. Ist Musik doch die einzige Sprache, die in wenigen Augenblicken Menschen und Völker verbinden kann.

Viele, die sich heutzutage als Feinde ansehen, haben vielleicht die gleichen überlieferten Lieder und Melodien gesungen, die gleichen Tänze getanzt oder tun es bis heute.

Deshalb hat die Kultur die wichtige Aufgabe, auf diesem Weg Zeichen zu setzen, um auf den Frieden hinzuwirken. In einem gemeinsamen EU-Förderprojekt kam es über den Internationalen Violinwettbewerb Kloster Schöntal zur Vernetzung zwischen der Kulturstiftung Hohenlohe und dem Harfenwettbewerb „Glowing Harp“ in der Ukraine. Dieser hätte Mitte April in Kharkiv stattfinden sollen.

Die künstlerische Leiterin und erste Harfenistin des Ural Philharmonic Orchestras Veronika Lemishenko ist nach Kriegsausbruch in die Türkei geflohen und hat dort angefangen, schnell Benefizkonzerte zu organisieren. Zusammen mit der beim Kultursommer sehr beliebten Harfenistin Silke Aichhorn hat die Kulturstiftung Hohenlohe den Gedanken gefasst, Veronika Lemishenko und ihre Stiftung zu unterstützen, um in der Ukraine auf unterschiedlichste Weise Hilfe zu leisten. Die Akteurinnen bieten jeweils solistisch, aber auch im Duett perlende Klänge mit Werken und Bearbeitungen von Domenico Scarlatti, Johann Ladislaus Dussek oder César Franck.

Konzertbeginn ist um 17 Uhr. Im Anschluss gibt es bei Getränken die Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen. Der Gesamterlös der Karten und des Getränkeverkaufs sowie weitere Spenden gehen zu 100 Prozent an die Veronika Lemishenko Charity Foundation. Mit ihrer Stiftung leistet die Künstlerin auf unterschiedliche Art und Weise Hilfe in der Ukraine, indem sie Freiwilligen-Organisationen, Krankenhäuser und Tierschutzeinrichtungen finanziell unterstützt.

Karten und weitere Informationen gibt es bei der Geschäftsstelle in Künzelsau, Tel 07940/18-348, gegebenenfalls noch an der Abendkasse oder auch im Internet: Platzgenau buchen unter www.hohenloher-kultursommer.de oder www.reservix.de