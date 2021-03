Im Vergleich zur jüngsten Meldung als dem Nachbar-Landkreis Ansbach gibt es 90 weitere Infektionsfälle und damit seit Beginn der weltweiten Corona-Pandemie insgesamt 7289 bestätigte Corona-Fälle in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach. 5868 (plus 87) der mit dem Coronavirus infizierten Personen stammen aus dem Landkreis Ansbach und 1421 (plus drei) aus der Stadt Ansbach.

Seit März 2020

...