74 Tonnen wechseln „Sitzplatz“

Niederstetten. Seit über drei Jahren modernisiert und erweitert die Netze BW GmbH ihr Umspannwerk am Stadteingang von Niederstetten und setzt so einen weiteren Meilenstein für die Energiewende. Kein leichtes Unterfangen, gleicht der Umbau doch einer Operation am offenen Herzen.

Denn im Umspannwerk Niederstetten wird die Spannung von 110 000 Volt auf 20 000 Volt heruntertransformiert (1000 Volt ergeben 1 kV). Über 20-kV-Kabel und -Freileitungen werden dann die Städte und Gemeinden in der Raumschaft mit elektrischem Strom versorgt – und der soll schließlich ohne Unterbrechung fließen.

Transport des schweren Transformators mit dem Tieflader. © Netze BW

Kürzlich war eine weitere Großaktion angesagt. Aufgrund der Erweiterung des Umspannwerkes musste ein 74 Tonnen schwerer Transformator von seinem angestammten Platz zunächst in der Horizontalen um 180 Grad gedreht und auf ein neues Fundament gesetzt werden. Die Herausforderung bei der ganzen Aktion bestand darin, den schweren Koloss zunächst auf einen Tieflader und dann wieder auf den neuen Standort zu heben und dabei unterschiedliche Höhenniveaus zu überwinden. Das erfolgte in Präzisionsarbeit.

Dazu wurde jeweils zwischen dem Tieflader und den Transformatorfundamenten ein hydraulisch verstellbares Podest mit Schienen errichtet, um die Höhenschrittweise – in 20 Zentimeter-Etappen – anzupassen.

Darüber zogen die Monteure mit Kettenzügen den Koloss auf den Tieflader und später auf das neue Fundament. Da die Rangierfläche sehr gering ist, verließ der Tieflader zum Drehen des Transformators das Gelände und fuhr in umgekehrter Richtung wieder ein.

Waren seither zwei 110-/20-KV-Großtransformatoren mit jeweils 40 Megawatt Leistung im Umspannwerk installiert, werden nach vollendetem Umbau drei Transformatoren mit je 40 Megawatt Leistung zur Verfügung stehen.

Für den reibungslosen Verlauf der gesamten Umspannwerkserneuerung sorgt die Firma Siemens Energy Global GmbH & Co. KG als Generalunternehmer. Mit dem Versetzen des Großtransformators war die Spedition Kübler betraut.

Die Arbeiten zur Erneuerung des Umspannwerks Niederstetten verliefen planmäßig und ohne größere Verkehrsbehinderungen. Dennoch bittet die Netze BW Grundstücksanrainer, Verkehrsteilnehmer und die Bevölkerung auch weiterhin um Verständnis für mögliche Beeinträchtigungen bei den noch ausstehenden Maßnahmen. pm