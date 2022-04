Ohne auf die Anhaltezeichen eines Polizeibeamten zu achten, durchfuhr ein 70-jähriger Nissan-Fahrer am Montag gegen 11 Uhr die Schillerstraße in Künzelsau. Der Beifahrer des Mannes hatte den Sicherheitsgurt nicht angelegt, weshalb der Autofahrer zuvor zum Anhalten aufgefordert worden war. Er setzte seine Fahrt in Richtung Stadtmitte fort. Kurze Zeit später kehrte der Mann jedoch zurück,

...