7-Tage-Inzidenz auf 84,0 gesunken

Ansbach. Im Vergleich zur letzten Meldung vom 11. Mai gibt es 64 weitere Infektionsfälle und damit seit Beginn der weltweiten Corona-Pandemie insgesamt 10 012 bestätigte Corona-Fälle in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach. 8186 (+48 im Vergleich zur letzten Meldung) der mit dem Coronavirus infizierten Personen stammen aus dem Landkreis Ansbach und 1826 (+ 16 im Vergleich zur letzten Meldung) aus der Stadt Ansbach. Davon gelten 7762 Personen in Landkreis Ansbach (6195) und Stadt Ansbach (1567) als genesen. Die Zahl der in Zusammenhang mit Corona Gestorbenen liegt weiter bei 234. Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Ansbach lag am Mittwoch bei 84,0.

