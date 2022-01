60-Jähriger absolut fahruntüchtig

Rothenburg. Auch am vergangenen Wochenende wurden bei verdachtsunabhängigen Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Schillingsfürst, im Stadtgebiet Rothenburg ob der Tauber, sowie auf der angrenzenden BAB 7 mehrere Alkohol- und Drogendelikte im Straßenverkehr festgestellt. Während sich ein 60-Jähriger Fahrzeugführer aufgrund einer Fahrt in Schillingsfürst wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit verantworten muss, wurden im Bereich Rothenburg ob der Tauber Drogendelikte festgestellt. Bei zwei männlichen Fahrzeugführern (Beide 28 Jahre) wurden bei der Kontrolle drogenkonsumtypische Auffälligkeiten festgestellt, welche mittels Urintests bestätigt wurden. Bei allen Fahrern wurden im Anschluss an die Anhaltung Blutentnahmen im Klinikum Rothenburg ob der Tauber durchgeführt. Die Weiterfahrten wurden untersagt. Die Fahrer müssen mit Fahrverboten und Geldbußen im hohen dreistelligen Bereich rechnen.

