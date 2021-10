500.000 Euro Schaden bei Brand in Herrenzimmern

Herrenzimmern. Aus bislang unbekannter Ursache fing am Samstag Nachmittag im Niederstettener Stadtteil Herrenzimmern in einer Garage der Akku eines E-Bikes an zu brennen. Der Brand ging zunächst auf einen ebenfalls in der Garage abgestellten Pkw über. Im weiteren Verlauf fing ein Teil des Einfamilienhauses an zu brennen, da die Garage direkt an das Gebäude angebaut war. Der Brand konnte durch die alarmierte Feuerwehr zwar rasch unter Kontrolle gebracht werden, doch ist das Gebäude durch den Brand und infolge der umfangreichen Löscharbeiten für unbewohnbar erklärt worden. Personen wurden bei dem Brand glücklicherweise nicht verletzt.

