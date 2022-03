476 weitere Infektionsfälle

Ansbach. Im Vergleich zur Lagemeldung vom Vortag gibt es im Landkreis Ansbach 412 neue Infektionsfälle und in der Stadt Ansbach 64 neue Infektionsfälle. Damit wurden seit Beginn der weltweiten Corona-Pandemie insgesamt 53 178 bestätigte Corona-Fälle in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach registriert. 43 271 der mit dem Coronavirus infizierten Personen stammen aus dem Landkreis Ansbach und 9907 aus der Stadt Ansbach.

Davon gelten 44 255 Personen in Landkreis Ansbach (36 001) und Stadt Ansbach (8254) als genesen. Seit März 2020 sind insgesamt 308 Personen im Landkreis Ansbach (246) und in der Stadt Ansbach (62) im Zusammenhang mit Corona gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Ansbach lag am Montag bei 1649,6.

