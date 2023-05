45-Jähriger kommt bei Niederstetten von Fahrbahn ab

Niederstetten. Ein betrunkener 45-Jähriger kam in der Nacht auf Montag bei Niederstetten von der Fahrbahn ab und verursachte einen Totalschaden an seinem Auto. Gegen 23.25 Uhr war der Mann mit einem Mazda 5 auf der Landesstraße 1020 zwischen Niederstetten und Wildentierbach unterwegs. Hierbei verlor er aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über den Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr zirka 100 Meter über den Grünstreifen, kollidierte mit mehreren Leitpfosten und prallte schlussendlich gegen einen Baum. Der Mazda wurde bei dem Unfall massiv beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Ein bei dem 45-Jährigen durchgeführter Alkoholtest ergab 1,4 Promille. Er musste an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben. Für den Mann ging es anschließend in Begleitung der Polizeibeamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

