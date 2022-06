28-Jähriger wurde schwer verletzt

Weikersheim. Schwer verletzt wurde ein 28-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Montag bei Weikersheim. Der Mann war gegen 8 Uhr mit seinem Opel Corsa auf der Landesstraße 1003 von Niederrimbach in Richtung Creglingen unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam. Der Opel-Lenker war nach Angaben der Polizei wohl dabei, ein weiteres Fahrzeug zu überholen, als Gegenverkehr kam. Um eine Kollision zu vermeiden, lenkte der Opel-Fahrer nach links – und die Frau im Gegenverkehr bremste ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Der 28-Jährige kam mit seinem Auto von der Straße ab. Er musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Corsa war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Landesstraße 1003 war für Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für etwa zwei Stunden gesperrt. Bild: Markhart Brunecker

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1