2,68 Millionen Euro für Hallenneubau

Wertheim. Der Neubau der Sporthalle am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium ist mit rund acht Millionen Euro für die Stadt eine der großen Investitionen in den kommenden Jahren. Nun fördert der Bund den Bau mit fast 2,7 Millionen Euro.

AdUnit urban-intext1

Die Nachricht kommt am Mittwochnachmittag für viele überraschend: 2,68 Millionen Euro an Fördergeldern fließen aus dem Bundesprogramm „Sanierung Sport-, Jugend- und Kultureinrichtungen“ in die Main-Tauber-Stadt.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez erfuhr im Anschluss an die Sitzung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages, dass der Wertheimer Förderantrag bewilligt wurde. „Ich freue mich riesig über diese Unterstützung. Sie hilft uns sehr, diese große und wichtige Baumaßnahme finanziell zu schultern“, sagt der Oberbürgermeister.

Im Oktober des vergangenen Jahres hatte die Stadtverwaltung den Gemeinderat über das Zuschussprogramm informiert. Das Gremium erteilte dann den Auftrag für eine entsprechende Bewerbung.

AdUnit urban-intext2