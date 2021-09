36 Radfreunde des Albvereins Blaufelden mit Freunden aus verschiedenen Ortsgruppen des Burgberg-Tauber-Gaus machten sich auf zu einer viertägigen Radtour am Hochrhein.

Die Radtour über rund 250 Kilometer wurde in Konstanz am Bodensee gestartet. Die stattliche Gruppe fuhr entlang des Seerheins und des Untersees nach Stein am Rhein. Die Weiterfahrt bis nach Schaffhausen war anschließend

...