25-Jähriger wurde schwer verletzt

Bad Mergentheim. Schwer verletzt wurde ein 25-Jähriger am Samstag bei einem Unfall mit einem Motorradfahrer in Bad Mergentheim. Mit seinem Elektrokleinstfahrzeug überquerte der junge Mann gegen 15.30 Uhr einen Zebrastreifen in der Herrenwiesenstraße, als er von dem 60-Jährigen auf seiner Honda erfasst wurde.

Zirka 50 Meter vor dem Zebrastreifen hatte der Motorradfahrer, einen Pkw überholt.

Der 60-Jährige konnte sein Bike vor dem Fußgängerüberweg wohl nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem 25-Jährigen. Dieser wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Zusammenstoß wurde das vermutlich geschobene Elektrokleinstfahrzeug des Mannes auf den entgegenkommenden Pkw eines Zeugen geschleudert.

Das Motorrad des Unfallverursachers kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Glasscheibe des anliegenden Bäckers. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach den Angaben der Polizei auf zirka 11 000 Euro. Die Herrenwiesenstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.