24 Sportabzeichen verliehen

Vorbachzimmern. Trotz zahlreicher gesundheitsbedingter Ausfälle war die Turn- und Festhalle zur Jahresfeier des TSV Vorbachzimmern voll besetzt. Für alle gesunden Kinder war es eine schöne Feier, bei der sie sich in Vorführungen ihren Familien zeigten und die Ehrungen für die Wettkämpfe im abgelaufenen Jahr in einem würdigen Rahmen entgegennehmen durften.

Neben verschiedenen Vorführungen waren die Ehrungen für die zumeist jungen Sportler und Sportlerinnen ein weiterer Höhepunkt. Zwar waren in diesem Jahr bei weitem noch nicht so viele Wettkämpfe wie in der Zeit vor Corona.

Aber bis zu vier Urkunden durften schon etliche der Athleten entgegen nehmen, darunter auch Top-Platzierungen beim Kreiskinderturnfest. Vier erste Plätze von Jona Frank, Bastian Nörr, Jan-Nicklas Popp und Lena Schuch, vier zweite durch Leon Nörr, Anjuli Striffler, Luca Frank und Mia-Sophie Popp und zwei dritte Plätze von Linus Hauf und Lucy Hemmersbach waren darunter.

Mit dem Landeskinderturnfest in Künzelsau und dem Landesturnfest in Lahr waren die beiden Highlights 2022 aus sportlicher Sicht klar. In die Top Ten hat es beim Landeskinderturnfest Sarah Frank mit einem hervorragenden neunten Platz in ihrer Altersklasse geschafft. Deutlich mehr Teilnehmer aus dem Verein waren an den Vereinsmeisterschaften im Hauser Tal und beim Herbstfestlauf in Niederstetten an den Start gegangen. Zwei weitere Veranstaltungen, die nach Aussage von Eltern bei den Kindern Lust auf mehr gemacht haben.

Egal wann und wo errungen, die Urkunden wurden stolz entgegen genommen. Schließlich wurden auch die Sportabzeichen überreicht. Eines in Bronze und zwölf in Silber, dazu kamen elf Abzeichen in Gold. Für einige junge Sportler war es das erste Sportabzeichen. Bei den Älteren wurde es schon zweistellig, wobei Lena Schuch mit ihren zehn Abzeichen noch zu den Jungen zu zählen ist. Die Übungsleiterinnen Sylvie Popp und Cornelia Schuch mit jeweils zwölf und der Vereinsvorsitzende Steffen Reißenweber mit 14 Abzeichen haben auch eine beeindruckende Historie.

Sie alle kommen aber nicht an Rainer Schuch heran, der es auf 22 goldene Sportabzeichen bringt. Zahlreiche Kinder hatten auch das Mini-Sportabzeichen als Vorstufe zum „großen“ Sportabzeichen abgelegt. Nachdem der Nikolaus Geschenke für die Nachwuchsturnerschaft brachte, ging jedes Kind mit einem kleinen Geschenk und leuchtenden Augen nach Hause. tsv