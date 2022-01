238 weitere Infektionsfälle

Ansbach. Im Vergleich zur Lagemeldung vom Vortag gibt es im Landkreis Ansbach 177 neue Infektionsfälle und in der Stadt Ansbach 61 neue Infektionsfälle. Zugleich wurde die Zahl der Fälle im Landkreis Ansbach um einen nach unten korrigiert. Damit wurden seit Beginn der weltweiten Corona-Pandemie insgesamt 24 569 bestätigte Corona-Fälle in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach registriert. 20 015 der mit dem Coronavirus infizierten Personen stammen aus dem Landkreis Ansbach und 4554 aus der Stadt Ansbach.

Davon gelten 22 046 Personen in Landkreis Ansbach (18 017) und Stadt Ansbach (4029) als genesen. Seit März 2020 sind insgesamt 293 Personen im Landkreis Ansbach (238) und in der Stadt Ansbach (55) im Zusammenhang mit Corona gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Ansbach lag am Dienstag bei 545,6.

