Ansbach. Im Vergleich zur letzten Meldung gibt es 23 weitere Infektionsfälle und damit seit Beginn der weltweiten Corona-Pandemie insgesamt 10 267 bestätigte Corona-Fälle in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach. 8376 (+ 17 im Vergleich zur letzten Meldung) der mit dem Coronavirus infizierten Personen stammen aus dem Landkreis Ansbach und 1891 (+ 6 im Vergleich zur letzten Meldung) aus der Stadt Ansbach.

Davon gelten 9164 Personen in Landkreis Ansbach (7449) und Stadt Ansbach (1715) als genesen. Seit März 2020 sind insgesamt 238 Personen im Landkreis Ansbach (192) und der Stadt Ansbach (46) im Zusammenhang mit Corona verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Ansbach lag laut RKI am Donnerstag bei 21,1.

120 935 Impfdosen

Insgesamt wurden bisher an Bürger des Landkreises Ansbach sowie der Stadt Ansbach 120 935 Impfdosen verimpft. Seit Impfstart wurden durch das Impfzentrum Ansbach 82.245 Impfdosen verabreicht, wovon 25.770 Dosen bereits Zweitimpfungen sind. In dieser Zahl sind die Impfungen enthalten, die die Kliniken in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach an ihre Belegschaft verimpft haben.

Hausärzte aktiv

Zu den genannten Impfzahlen des Impfzentrums Ansbach kommen die Impfungen durch die Hausärzte hinzu. Dies sind aktuell für Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach insgesamt 38 690 Impfungen. Hiervon fallen 32 821 Dosen auf die Erstimpfung und 5869 Dosen auf die Zweitimpfung. Die Anzahl der täglich durch das Impfzentrum Ansbach und dessen mobile Teams durchgeführten Impfungen gegen SARS-CoV-2 in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach liegt derzeit bei rund 900 pro Tag.

Zuweisung wird umgestellt

Die Zuweisung der Impfstoffmengen an die Impfzentren wurde seitens der Bayerischen Staatsregierung umgestellt. Für die kommenden Wochen wird dem Impfzentrum für Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach in erster Linie Impfstoff für die bevorstehenden Zweitimpfungen zur Verfügung gestellt. Inwieweit Impfstoff für größere Mengen an Erstimpfungen verfügbar sein wird, sei derzeit noch unklar.