23-Jährige eingeklemmt

Blaufelden. Eine 23-jährige Autofahrerin verletzte sich am Dienstagmorgen bei einem Unfall schwer. Sie befuhr gegen 7.20 Uhr die L 1036 zwischen Wittenweiler und Blaufelden (Landkreis Schwäbisch Hall), als sie mit ihrem Pkw Mitsubishi aus unbekannten Gründen nach rechts von der Straße abkam, wo sich der Pkw überschlug. Die Autofahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von den alarmierten Feuerwehren Gerabronn und Blaufelden, die mit fünf Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausrückten, geborgen werden. Die Verletzte wurde vom Rettungsdienst notärztlich versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 15 000 Euro.

