181 Jahre Fränkisches Volksfest

Crailsheim. Die Horaffenstadt feiert vom 16. bis 19. September ihr Volksfest und erwartet wieder bis zu 400 000 Besucher.

Insgesamt 94 Betriebe werden auf dem einen Kilometer langen Festplatz ihre Fahr- und Schaugeschäfte öffnen. Mit dabei natürlich Klassiker wie das Riesenrad, der Riesenpropeller „Infinitiy“ oder der „Break-Dance“. Doch auch für Kinder finden sich auf dem Platz wie beispielsweise mit der erstmals in Crailsheim vertretenden Miniachterbahn „Bugs & Bees“ tolle Angebote, die für strahlende Augen sorgen werden.

In den drei Festzelten wird ebenfalls bis in die Nacht hinein gefeiert. Die Betreiber haben ein umfangreiches Programm, unter anderem mit Stargast Anna-Maria Zimmermann, erarbeitet, das für beste Stimmung sorgen wird. Das Festbier wird derweil in diesem Jahr für 11,30 Euro ausgeschenkt werden. Natürlich ebenfalls nicht vergessen werden darf der Festzug am Volksfestsamstag und -sonntag, 17. und 18. September, jeweils ab 10.30 Uhr, der dieses Jahr von den 30 Crailsheimer Betrieben gestaltet und von zwölf Kapellen begleitet wird.