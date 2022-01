Am frühen Samstagmorgen gegen 3.20 Uhr kam es in der Langen Straße in Crailsheim zu einer Auseinandersetzung zwischen jungen Erwachsenen.

Ins Krankenhaus gebracht

Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten flüchteten mehrere Personen von der Örtlichkeit. An der Liebfrauenkapelle konnten Beamte zudem einen 18-jährigen Verletzten antreffen, welcher anschließend von einem

...