16 Jugendliche bekräftigten ihr „Ja“ zu Jesus Christus

Niederstetten. Die Evangelische Kirchengemeinde Niederstetten feierte an zwei Sonntagen Konfirmation. 16 junge Menschen bekräftigten in den beiden feierlichen Gottesdiensten ihr „Ja“ zu Jesus Christus und der christlichen Gemeinde. Sie legten dar, nach welchen Orientierungsmarken sich Christen ausrichten. Die Jugendlichen verknüpften Erlebnisse und Erfahrungen aus dem Alltag mit einem Bibelvers und sprachen so ein persönliches, kleines „Glaubensbekenntnis“. Pfarrerin Anna Wolf (Verbundkirchengemeinde Weikersheim-Neubronn) gestaltete die zwei Gottesdienste in Vertretung für Pfarrer Silzle, der sich noch im Krankenstand befand. Die Konfirmanden-Mitarbeiterin und dieses Jahr selbst Konfirmanden-Mutter Manuela Florek war ein wichtiges Verbindungsglied zur Gemeinde vor Ort und zu den Jugendlichen. Dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit etlichen engagierten Mitarbeitenden in Niederstetten konnte Pfarrerin Wolf auch „von außerhalb“ die Festgottesdienste gut vorbereiten und durchführen. Wenn jedes „Sandkorn Mensch“ die eigenen, unverwechselbaren Gaben und Talente in die Gemeinschaft einbringt, kann gemeinschaftliches Leben gelingen und spannend werden. Dieser Gedanke stand auch im Mittelpunkt der Predigt: „Seid Sand im Getriebe der Welt“. Matthias Döhler an der Orgel und am Keyboard, eine kleine Band und Gesang sorgten für gefühlvolle und nachdenkliche musikalische Begleitung beim zweiten Gottesdienst. Im ersten Festgottesdienst erinnerte der Posaunenchor Niederstetten-Vorbachzimmern mit einem musikalischen Gebet an Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. H. Niklas begleitete zusätzlich an der Orgel. Auf die Verpflichtung der Konfirmanden auf den christlichen Glauben folgten Einsegnung und Übergabe der Denksprüche. Am Ende des Gottesdienstes sprach Matthias Hauf für den Kirchengemeinderat ein Grußwort. Er ermunterte die Jugendlichen auch weiterhin am Glauben festzuhalten und machte Mut, sich am Gemeindeleben zu beteiligen. Er drückte Dank und Freude darüber aus, dass die Konfirmationen trotz der speziellen Corona-Situation für die Jugendlichen und ihre Familien so feierlich begangen werden konnten.

