Dank des Einsatzes des mobilen Impfteams des Deutschen Roten Kreuz sowie niedergelassenen Crailsheimer Ärzten ist es gelungen, am Freitag zahlreiche Senioren zu impfen.

Genau durchgetaktet waren die Impfungen in der Kistenwiesenhalle am Freitagnachmittag. Im 15-Minuten-Rhythmus wurden in Kleingruppen die über 80-Jährigen aus Crailsheim geimpft. Knapp 150 waren zu dem Impftermin

